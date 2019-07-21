سفير إيران ببريطانيا: متمسكون بموقفنا ومستعدون لأي سيناريو

أكد سفير إيران لدى بريطانيا، الأحد، تمسك طهران بموقفها، قائلاً إن طهران "صلبة ومستعدة لكل السيناريوهات"، وذلك بعد احتجاز الناقلة البريطانية في الخليج.

وقال السفير الإيراني على "تويتر" إن "بعض القوى السياسية في بريطانيا تريد تصعيد التوتر الحالي مع إيران".

وشدد السفير على أن زيادة التوتر بين البلدين "خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج للمنطقة".

وبعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن اختطاف إيران ناقلة نفط تابعة لها، قالت فيها إنه لا أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني.

هذا وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن وزراء بريطانيين يضعون خططاً تهدف إلى فرض عقوبات على إيران، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج.

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وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إجراءات دبلوماسية واقتصادية، الأحد، بما في ذلك احتمال تجميد أصول رداً على الواقعة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لندن استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

واستولت إيران على السفينة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في السعودية.

وقالت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردون، إن ناقلة النفط المسجلة في المملكة المتحدة والتي استولت عليها إيران تم اعتراضها في المياه العمانية.