خامنئي مع وفد حماس: الفلسطينيون يمتلكون صواريخ دقيقة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي لدى استقباله وفدا من حركة "حماس" إن "الفلسطينيين تقدموا خلال السنوات القليلة الماضية لأنهم كانوا يكافحون بالحجارة لكنهم اليوم يمتلكون صواريخ دقيقة".

ويأتي هذا التأكيد من قبل خامنئي حول الصواريخ التي تمتلكها الحركة، عقب تقارير إيرانية سابقة نشرتها وكالات مقربة من الحرس الثوري، تحدثت عن تزويد طهران بـ "صواريخ دقيقة" لكل من ميليشيات "حزب الله " في لبنان و" حماس" في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق أن طهران زودت حماس وجماعات أخرى في قطاع غزة بصواريخ "فجر".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن المرشد الإيراني أكد خلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، والوفد المرافق له، استمرار دعم إيران للحركة ونهجها وللقضية الفلسطينية، حسب تعبيره.

كما وصف خامنئي ما تسمى بـ "صفقة القرن" بأنها "خيانة" و"مؤامرة خطيرة" ومحاولة "لتدمير الهوية الفلسطينية"، قائلاً: "يجب ألا يسمح بالقضاء على الهوية الفلسطينية باستخدام المال"، في إشارة إلى خطة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت الوكالة عن العاروري خلال اللقاء تشديده على "تضامن حماس مع الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أن " أي تحرك عدائي ضد إيران هو تحرك عدائي ضد فلسطين ومحور المقاومة"، على حد قوله.

وتؤكد حماس أنها لم تقطع علاقاتها أبدا بطهران، حتى إبان الأزمة السورية وأعلنت مرارا وقوفها إلى جانب النظام الإيراني في صراعه مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، التقى وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، وفداً من حماس، ضم كلا من العاروري، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، وعضو العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.