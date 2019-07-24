إيران تنفي اعتراض واشنطن طائرتين مسيرتين تابعتين لها

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قوله إنه لم يتم إسقاط أي طائرة إيرانية مسيرة، وذلك بعد إعلان الجيش الأميركي أنه استهدف طائرتين إيرانيتين مسيرتين في الأسبوع الماضي.

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وأضاف حاتمي: "لقد عرضنا جسم الطائرة المسيرة (الأميركية) التي أسقطناها. وإذا زعمت أي جهة أنها أسقطت طائرة مسيرة لنا فلتعرضها. لم يتم إسقاط أي طائرة مسيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع حاتمي في حديث للصحافيين: "إذا ادعى أحد شيئاً يجب عليه تقديم أدلة. لم يتم اعتراض أي من طائراتنا المسيرة".

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن طائرة إيرانية مسيرة تحطمت في البحر بعد أن قامت المدمرة "يو. إس. إس. بوكسر" بـ"فعل دفاعي" ضدها يوم الخميس الماضي.

وقالت إن المدمرة اشتبكت أيضاً مع طائرة إيرانية ثانية في نفس الوقت، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت دمرتها أم لا.