الشركة المشغلة للناقلة المحتجزة في إيران تتواصل مع الطاقم

أعلنت شركة ستينا بالك السويدية، التي تشغل ناقلة ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران الأسبوع الماضي في مضيق هرمز، أن جميع أفراد طاقم الناقلة المؤلف من 23 فرداً بخير، وذلك بعدما اتصلت بهم الشركة.

وكانت إيران قد قالت، السبت، إنها احتجزت الناقلة ستينا إمبيرو لأنها اصطدمت بقارب صيد. وذكرت شركة ستينا بالك أنها لم تتلق دليلاً يؤكد حدوث مثل هذا التصادم.

وقال المتحدث باسم الشركة بات أدامسون: "أجرينا اتصالاً مباشراً مع الطاقم على متن السفينة الليلة الماضية عبر الهاتف وكلهم بخير وبصحة جيدة ويجدون تعاوناً طيباً مع الإيرانيين على متن السفينة".

وذكر أدامسون أن الخطوة المقبلة ستكون محاولة إرسال أحد إلى الناقلة للاطمئنان على الطاقم، لكنه أضاف أنه ليس لديه إطار زمني لموعد ترحيل الطاقم.

موضوع يهمك بعدما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تسهيلات قدمتها قطر لممول القاعدة، خليفة السبيعي، شرحت صحيفة "نيويورك تايمز" كيف... "ميديا بارت" الفرنسي: مطلوب تحقيق أممي بدعم قطر للإرهاب الخليج العربي

وتابع: "لم نتلق حتى الآن أي رد مباشر من السلطات الإيرانية بشأن زيارة السفينة لكننا نأمل في تلقيه قريباً"، لافتاً إلى أن "جميع الحكومات والسفارات المعنية تدعمنا وتساعدنا".

كما عبّر المدير التنفيذي للشركة، إريك هانل، عن أمله في أن يكون الاتصال "مؤشراً أولياً على أننا سنرى مزيداً من التقدم الإيجابي قريباً من السلطات الإيرانية".

ووصفت بريطانيا احتجاز الناقلة بأنه قرصنة ودعت الاثنين إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن عمليات الشحن عبر المضيق الاستراتيجي بالنسبة لشحنات النفط.