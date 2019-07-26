إيران تفرج عن 9 هنود من طاقم سفينة "رياح"

أفرجت إيران عن 9 أفراد من طاقم سفينة "رياح" التي كانت ترفع علم بنما وتم احتجازها مطلع يوليو/تموز الجاري من قبل الحرس الثوري، بحسب ما ذكرت السلطات الهندية، الخميس.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مصادر رسمية أن إيران أطلقت سراح 9 من مجموع 12 هندياً كانوا على متن السفينة "إم تي رياح" التي احتُجزت في أوائل يوليو.

وذكرت أنه لا يزال 21 هندياً رهن الاحتجاز في إيران، 3 منهم من شركة "رياح" و 18 من ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

من جهتها، قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية يوم الخميس، إن المسؤولين الهنود التقوا بأفراد الطاقم الهندي الـ 24 الذين كانوا على متن سفينة الشحن "غريس 1" وأكدوا لهم أن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم.

واحتجزت قوات البحرية البريطانية وشرطة جبل طارق على ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" قبالة الساحل الإسباني في وقت سابق من هذا الشهر.

إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن السفارة الهندية في طهران أعلنت الخميس بأن إيران وفرت إمكانية اللقاء القنصلي مع الطاقم الهندي لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لديها.

كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن ممثلين عنها التقوا أفراد الطاقم الهندي الـ 24 لناقلة النفط الإيراني "غريس 1" التي احتجزتها البحرية البريطانية في جبل طارق.

وكررت وكالة الأنباء الإيرانية ادعاء السلطات الإيرانية بأن الحرس الثوري احتجز في 19 تموز/يوليو الجاري، ناقلة نفط "ستينا إمبيرو" البريطانية في مضيق هرمز، باصطدام زورق صيد إيراني، بينما الحرس نفسه زعم أن الاحتجاز جاء بسبب مخالفة قوانين الملاحة، بالرغم من أن توقيف الناقلة تم في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، بحسب الشركة السويدية المالكة.