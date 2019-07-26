مع استمرار موجة الغلاء.. ارتفاع التضخم في إيران لـ48٪

ذكر مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير الذي نشر أمس الخميس، أن معدل التضخم ارتفع إلى نسبة 48٪ مع موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

ووفقا للتقرير، يشير معدل التضخم إلى حجم الارتفاع المستمر لأسعار السلع في ظل استمرار تدهور قيمة العملة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.

وأوضح مركز الإحصاء الإيراني أن أسعار السلع والخدمات في إيران بقيت مرتفعة لكن ثابتة نسبيا وبشكل متباطئ خلال شهر يوليو/تموز مقارنة بالشهور السابقة.

ومع هذا يقول خبراء بالاقتصاد الإيراني إنه لا يمكن الوثوق بالأرقام والإحصائيات الحكومية لأن الواقع الاقتصادي للبلاد والوضع المعيشي للمواطنين يثبت غير ذلك، ويقدرون نسبة التضخم بـ 75٪.

تضخم غير مسبوق

ومع ذلك، أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى أن ارتفاع الأسعار مستمر بمعدلات غير مسبوقة، حيث إنه في شهر يونيو/حزيران، كان معدل التضخم من نقطة إلى نقطة يقفز حتى إلى أكثر من 50%.

وذكر التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم كان مرتفعًا بشكل غير عادي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018.

وأكد أنه بالنظر إلى التضخم الذي دام 12 شهرًا، والذي يظهر ارتفاع الأسعار خلال فترة عام واحد، نرى أن معدل التضخم في يوليو/ تموز، كان الأعلى في إيران منذ عام 1975.

أسعار المواد الغذائية

ووفقًا لتقديرات مركز الإحصاء الإيراني، يُنفق ربع دخل الأسرة الإيرانية على المواد الغذائية والمشروبات.

وكانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية هي الأعلى من بين السلع الأساسية، أي ما يقرب الضعفين مقارنة بالسلع والخدمات الأخرى.

وبشكل عام، ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات واللحوم أعلى من غيرها من السلع، حيث ارتفع سعر اللحوم 95%.

وبيّن التقرير أثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بشكل مباشر على معدل التضخم والوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بطريقة غير مسبوقة.

انخفاض سعر صرف الدولار جزئيا

وبالرغم من أن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال الإيراني انخفض بشكل طفيف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن موجة الغلاء لا تزال مستمرة.

هذا بينما في أواخر يونيو/حزيران، بلغ سعر صرف الدولار أكثر من 130 ألف ريال، لكنه انخفض الأسبوع الماضي ووصل إلى أقل من 120 ألف ريال عن كل دولار، الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، أدى انخفاض صادرات النفط الإيراني بنسبة 77٪ بسبب الحظر الأميركي إلى تحد كبير أمام الاقتصاد الإيراني المتهالك بحيث جعل النظام يلجأ إلى مختلف الأساليب من الوساطات إلى تهديد الملاحة الدولية في الخليج بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي والعزلة السياسية.