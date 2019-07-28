إيران: احتجاز بريطانيا لناقلتنا انتهاك للاتفاق النووي

نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله الأحد، إن احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق انتهاك للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال عراقجي، وهو أيضاً عضو بارز في الفريق الذي تفاوض بشأن الاتفاق: "شهدنا احتجاز ناقلة نفط إيرانية تحمل نفطاً إيرانياً في مضيق جبل طارق وهو ما نراه انتهاكاً (للاتفاق النووي)... وعلى الدول المشاركة (في الاتفاق النووي) ألا تضع العراقيل في طريق تصدير النفط الإيراني".

واحتجزت السلطات البريطانية ناقلة النفط "غريس 1" التي ترفع علم بنما قبالة سواحل جبل طارق، مطلع تموز/يوليو، للاشتباه بنقلها حمولة من النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

وفي 19 تموز/يوليو احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.