عمان: ننسق مع إيران مرور الناقلات في مضيق هرمز

كشف وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، الأحد، عن تنسيق بلاده مع إيران قضية مرور الناقلات في مضيق هرمز.

وقال بن علوي للتلفزيون الرسمي العماني: "نحن لا نتوسط، ولكننا في هذه الحالة معنيون أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، ولذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف، والكل عبّر عن رغبته في تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على الاستقرار".

وأضاف: "نحن نتعاون مع أطراف دولية أخرى تشاركنا نفس الاهتمامات حتى نوفر قدرا كافيا من الحفاظ على الاستقرار".

وتابع بن علوي: "أي خطأ أو أي تصرف غير محسوب يعيق الملاحة في الممرات المائية الدولية يعود بالضرر على العالم أجمع".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الأحد، ترحيبه بزيارة الوزير العماني ضمن جهود الدول التي تريد طرح رؤيتها حول قضايا المنطقة وحماية أمنها، موضحاً أن هذه الزيارات لا تعد وساطة.

وزار الوزير العماني، طهران، السبت، واجتمع مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وبحثا المستجدات، في ظل توتر بالخليج بين إيران من جهة، وبين أميركا وأوروبا ودول الخليج من جهة أخرى.

وقال الربيعي إن الدول الأوروبية التي تشكل تحالفا بحريا في الخليج ستبعث برسالة عدائية، نقلا عن وكالة أنباء فارس.

وكان 3 دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي أعلنوا الأسبوع الماضي أن فرنسا وإيطاليا والدنمارك أبدت تأييدا مبدئيا لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز. وجاء الاقتراح بعد احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

وأوضح ربيعي أن "ما سمعتموه عن عزمهم إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج سيبعث برسالة عدائية ويمثل خطوة استفزازية وسيزيد التوتر".