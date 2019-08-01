بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين

استبعدت بريطانيا مجدداً، اليوم الخميس، مبادلة الناقلة الإيرانية "غريس 1" التي تم احتجازها قرب جبل طارق بالناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع العلم البريطاني والتي احتجزتها طهران إثر مرورها في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، خلال زيارة إلى بانكوك: "لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي".

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وأضاف: "لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني. هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها".

وتابع: "لذا أخشى أنه لا يوجد أي شكل من المقايضة أو المساومة أو الربط مطروح على الطاولة".

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ سيطرت قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" قرب جبل طارق بتهمة انتهاك العقوبات على سوريا.