روحاني: إيران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي، وتتوقع معركة صعبة لكنها ستنتصر.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال، الخميس، إنه سيرد على أي هجوم أميركي ضد إيران في كل أنحاء المنطقة.

موضوع يهمك قال الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إنه سيرد على أي هجوم أميركي ضد إيران في كل أنحاء المنطقة.وكان الرئيس الإيراني، حسن... الحرس الثوري: سنرد على أي هجوم أميركي في كل المنطقة إيران

ومن جانبه قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف "تصرف طفولي".

وفرضت واشنطن العقوبات على ظريف، أمس الأربعاء، وكانت قد اقترحت سابقاً إجراء محادثات دون شروط مسبقة مع طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله في بث مباشر: "يعودون إلى السلوك الصبياني.. يرددون كل يوم نريد التحدث دون شروط مسبقة ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية". وأضاف: "هذا يعني أنهم فقدوا القدرة على التفكير المتعقل".