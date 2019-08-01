موسكو: الحشد في الخليج يظهر واشنطن كمن يبحث عن سبب للحرب

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن لديها انطباعا بأن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لصراع في الخليج، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها: "الأحداث هناك تتحرك حقا نحو منعطف خطير، وهناك مخاطر من اندلاع اشتباك عسكري واسع النطاق".

وأعربت عن قلقها إزاء الحشود العسكرية في الخليج، معتبرةً أنها "تظهر واشنطن كمن يبحث عن سبب للحرب".

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وأضافت: "مبدئيا لدينا شعور بأن واشنطن تبحث وحسب عن ذريعة لإثارة الموقف ومواصلة التصريحات العدائية تجاه إيران، والانتقال إلى مرحلة من الصراع أنشط وأكثر سخونة".

وذكرت زاخاروفا في نفس الإفادة الصحافية أن تحرك واشنطن لتشكيل مهمة بحرية في مضيق هرمز "يبدو محاولة فجة للضغط على إيران"، حسب تعبيرها.