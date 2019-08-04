تحطم مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز فانتوم F4 بعد سقوطها فوق مياه الخليج العربي قرب سواحل محافظة بوشهر جنوب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن حاكم مدينة تنكستان، التابعة لبوشهر، عبدالحسن رفيعي بور، قوله إن هذه المقاتلة سقطت بعد ظهر الأحد، في تمام الساعة 12 والنصف بالتوقيت المحلي.

وذكر رفيعي بور أن سبب سقوط المقاتلة كان "خللاً فنياً"، مشيراً إلى أن الطيار ومساعده في حالة صحية جيدة ولم يتعرضا لأية إصابات.

وازدادت حوادث سقوط الطائرات، خاصة العسكرية، في إيران خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، بسبب تهالك الأسطول الجوي، الذي يعود إلى ما قبل 45 عاماً.

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وفي نيسان/أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط وتحطم مروحية تعود لقوات الأمن الداخلي الذي يتولى مهمة حراسة الحدود، على أطراف مدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران. وتحدثت الأنباء حينها عن وفاة شخص وجرح 4 آخرين.

وفي شباط/فبراير الماضي، أسفر حادث سقوط وتحطم طائرة تدريبية عن مقتل الطيار ومتدرب لديه في منطقة كاشمر، بمحافظة خراسان شمال شرقي إيران.

كما تحطمت طائرة شحن عسكرية إيرانية من نوع بوينغ 707، في كرج غرب العاصمة طهران، في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث قتل 15 فرداً من طاقمها وجرح الطيار.

وبالرغم من أن إيران تخصص ميزانيات كبيرة للإنفاق العسكري، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات الدولية.