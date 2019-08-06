أزمة اقتصادية خانقة وخامنئي يحث الإيرانيين على الإنجاب!

حث المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المواطنين الإيرانيين على إنجاب المزيد من الأطفال وسط الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

كما دعا خامنئي المسؤولين الحكوميين إلى تقديم الدعم للعائلات لزيادة عدد سكان البلاد، وأكد أن زيادة عدد الأطفال يجب أن يصبح "قاعدة ثقافية" في المجتمع الإيراني.

أيضا ذكر الموقع الإخباري للمرشد الاثنين، أن خامنئي دعا مرارا وتكرارا الإيرانيين إلى إنجاب المزيد من الأطفال، في ظل عدم رغبة المجتمع الإيراني في هذا الأمر.

يذكر أن إيران تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث بلغ الضخم حوالي 50٪ وفقا للإحصائيات الرسمية وهناك ملايين الشباب عاطلون عن العمل.

في الماضي

خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي، وخوفا من حدوث انفجار سكاني، قدمت الحكومة الإيرانية خدمات منع الحمل مجانا، وأصدرت توجيهات للمراكز الصحية والدوائر الحكومية بهدف التقليل من زيادة عدد السكان، لكن في عام 2012 ، أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي توجيهات ضمن خطة لزيادة السكان، وقامت حكومة محمود أحمدي نجاد، بتنفيذها من خلال حظر التعقيم الطوعي وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وفي عام 2011، أصر خامنئي على أن عدد سكان إيران يجب أن يصبح 150 مليون شخص على الأقل بغضون 5 سنوات، قائلا إن "البلاد ستواجه شيخوخة السكان في المستقبل غير البعيد إذا رفض الأزواج إنجاب مزيد من الأطفال".

فيما انتقد خبراء خطة خامنئي، مشيرين إلى أنها مخاوف لا أساس لها من الصحة، لأن حوالي 70% من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 35 عاما.

ومع ذلك، مضت إدارة الرئيس أحمدي نجاد إلى الأمام وألغت ميزانية تنظيم الأسرة التي كانت تشمل خطة الحد من الإنجاب.

كالصين والهند!

وفي تصريحات له في شهر مارس/آذار الماضي، دافع خامنئي مرة أخرى عن موقفه بشأن ضرورة زيادة عدد السكان في إيران، وقدم الصين والهند كمثالين جيدين على البلدان التي تستفيد من أعداد كبيرة من السكان.

كذلك قال خامنئي: "في الصين والهند، يُعترف بوجود عدد أكبر من السكان ويتم احترام هذين البلدين بسبب المزايا الاجتماعية والسياسية والدولية لهذه المسألة، ولهذا السبب حققوا بعض الإنجازات".

وادعى خامنئي أنه كلما زاد عدد السكان في بلد مسلم، زاد عدد الأشخاص "الصالحين"، بحسب تعبيره، فيما لم يوضح كيف سيزداد "الصالحون" مقابل غير الصالحين إذا زاد عدد السكان.