روحاني: نؤيد التفاوض مع أميركا لكن بعد رفع العقوبات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن لكن على هذه الأخيرة أن ترفع أولا العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإيرانية.

وقال روحاني في تصريحات متلفزة على الهواء مباشرة، إن "الجمهورية الإيرانية تؤيّد المحادثات والمفاوضات، وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات"، وأضاف أن السلام مع بلاده هو أصل السلام، والحرب معها هي أم كل الحروب.

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وصرّح روحاني من وزارة الخارجية بعد لقائه الوزير محمد جواد ظريف، أن إيران مستعدّة لإجراء محادثات بغض النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي التاريخي.

وتابع روحاني "سواء يريدون (الأميركيون) الانضمام إلى الاتفاق النووي أم لا، فالأمر يعود لهم"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في فيينا بين إيران والقوى العظمى.

تصاعد التوتر

وأكد وزير الخارجية الإيراني، الاثنين، تقارير تفيد بأنه رفض دعوة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أعلن ترمب العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وفرض الاتفاق النووي قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.