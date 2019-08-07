مقتل اثنين من الحرس الثوري باشتباكات بحدود إيران مع تركيا

قال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء، إن فردين من قوات الحرس الثوري قُتلا في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.

وأضاف: "قال حاكم ماكو إن اثنين من الحرس استُشهدا في اشتباك مع إرهابيين أثناء دفاعهما عن الوطن".

ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل. وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة يتمركز أغلبها في العراق المجاور ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

موضوع يهمك أفادت وسائل إعلام تابعة لإيران، الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من... الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج إيران

وكان الحرس الثوري قد أعلن في الأسبوع الماضي عن مقتل أحد عناصره خلال اشتباكات، الجمعة، مع مجموعة كردية مسلحة بالقرب من الحدود مع العراق.

وذكر بيان للحرس أن دورية من قواته اشتبكت مع مجموعة وصفتها بـ "الجماعة المعادية للثورة" في منطقة سرواباد، في محافظة كردستان، غرب إيران.

وأكد البيان أن أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني، جرح وتوفي وهو في طريقه إلى المستشفى، بينما قُتل وجُرح عدد غير محدد من المجموعة المهاجمة.

وبينما لم تعلن بعد أية مجموعة تبنيها لهذه العملية، لكن المنطقة كانت خلال الفترة الماضية، مسرحاً لاشتباكات دامية بين الحرس الثوري والمجموعات المسلحة التابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من الجبال الحدودية في إقليم كردستان العراق مقرا لها.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، قصف الحرس الثوري مقرات للأحزاب الكردية ردا على هجوم على دورية للحرس الثوري قتل فيها ثلاثة من العسكريين الإيرانيين.