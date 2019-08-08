بسبب تهديدات إيران.. تحذير أميركي للسفن بمضيق هرمز

قالت الإدارة البحرية الأميركية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.

وأوضحت المذكرة الصادرة الأربعاء أن "الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية".

موضوع يهمك قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إن حماية الملاحة في مضيق هرمز قضية أمنية عالمية.وكان متحدثٌ باسم الحكومة... بريطانيا: حماية الملاحة في مضيق هرمز قضية أمنية عالمية العرب و العالم

وأضافت أنه يتعين على السفن أيضاً تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وقالت إن على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.

بريطانيا تنضم

وأعلنت بريطانيا أنها ستعمل مع الولايات المتحدة في "مهمة تأمين بحرية دولية جديدة" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق إن سفن البحرية الملكية ستعمل جنباً إلى جنب مع البحرية الأميركية لمرافقة السفن عبر المضيق المزدحم الذي أصبح أحد محاور التوترات بين إيران والغرب.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لحماية مسار النقل البحري في مضيق هرمز رغم إبداء دول أوروبية معارضتها.

ودفعت بريطانيا بسفن ترفع علمها لترافق السفن التجارية منذ استيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفرض الاتفاق النووي قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.