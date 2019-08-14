اعتقال "كسنجر إيران".. اتهم وزير الاستخبارات بالتواصل مع المعارضة

أفادت وسائل إعلام إيرانية باعتقال حسن عباسي، القيادي السابق بالحرس الثوري، وهو من رموز التيار المتشدد في إيران ويشغل حاليا منصب رئيس مركز دراسات "يقين". وجاء الاعتقال عقب شكوى من وزير الاستخبارات الإيرانية الذي اتهمه عباسي بالتواصل مع مواقع معارضة.

وذكرت وكالتا أنباء "فارس" و"تسنيم" التابعتان للحرس الثوري، أن اعتقال حسن عباسي، الثلاثاء، جاء بسبب شكوى تقدم بها وزير الاستخبارات محمود علوي إلى القضاء، ثم نشر حساب "تويتر " التابع لعباسي تغريدة جاء فيها: "تم اعتقال حسن عباسي بناء على شكوى من وزير الاستخبارات بعد كشف علاقة الأخير بموقع "آمَد نيوز" الإخباري.

هذا بينما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الأربعاء، أن عملية اعتقال عباسي تمت بشكوى من المساعد القانوني لوزارة الاستخبارات.

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ويعرف عباسي الذي يلقب نفسه بـ"كسنجر إيران" بتصريحاته المثيرة للجدل، وكان قد وضع شروطا للتفاوض مع أميركا، منها أن "تقوم بإغلاق مركز وول ستريت، وتعلن الإسلام وتفرض الحجاب على النساء".

وكان عباسي قد اعتقل سابقا بناءً على شكوى من الجيش 2015، وأفرج عنه بعد بضعة أيام، بسبب انتقاده خلال اجتماع في جامعة طهران حياد هذه المؤسسة العسكرية قائلا: "حتى لو غرقت هذه البلاد لن يتحرك الجيش ولن يتخذ أي موقف".