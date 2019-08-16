أميركا عن سجن إيرانيات ضد الحجاب الإجباري: انتهاك خطير

دانت وزارة الخارجية الأميركية سجن 3 ناشطات إيرانيات مناهضات للحجاب الإجباري تم اعتقالهن عقب احتفال بيوم المرأة العالمي عندما قمن بتوزيع الورود على المارة في مترو طهران.

وذكر حساب الخارجية على "تويتر"، الخميس، نقلاً عن المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتيغاس، قولها: "ندين النظام الإيراني لحكمه على ياسمين أرياني، ومنيرة عربشاهي، وموجان كيشافارز بالسجن لمدة 55 عاماً للاحتجاج على قوانين الحجاب الإلزامية بينما يوزعون الورود"، لافتة: "نحث جميع الدول على إدانة هذا الانتهاك الخطير".

وكانت المحكمة الثورية الإيرانية في طهران قد حكمت بالسجن على هؤلاء الناشطات المعتقلات منذ 4 أشهر بسبب أنشطتهن المطالبة بتغيير قانون الحجاب الإجباري علناً، واتهمن بـ"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام" و"تشجيع الفساد والانحلال"، وفقاً لوكالة "هرانا" الحقوقية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد احتجت، في وقت سابق، على حرمان المتهمات من الحق في الاتصال بمحامٍ.

وبحسب بيان المنظمة، جاء الاعتقال على خلفية مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام هؤلاء الناشطات في اليوم العالمي للمرأة 2019 بتوزيع الورود في محطات القطار على المسافرات في قسم النساء، دون أن يرتدين الحجاب ويتحدثن عن حقوق المرأة في إيران.

كما أوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية وجهت إليهن تهماً بارتكاب جرائم خطيرة لمجرد قيامهن بالاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإجبارية المهينة والتمييزية في البلاد، مشيرة إلى أن مقاضاتهن تأتي كجزء من حملة أوسع منذ كانون الثاني/يناير 2018 ضد المدافعات عن حقوق النساء اللواتي يقمن بحملات ضد قوانين الحجاب القسري.