مطالبات لإيران بالإفراج عن 6 فتيات اعتقلن لدخولهن الملاعب

طالبت منظمة" هيومن رايتس ووتش" لمراقبة حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح 6 فتيات تم اعتقالهن، بسبب دخولهن الملاعب لمشاهدة مباراة كرة القدم للرجال، من خلال التنكر بزي رجالي واستخدام المكياج واللحى الاصطناعية للتحايل على قانون حظر دخول النساء الملاعب.

وذكرت المنظمة في بيان الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع على الاعتقالات إنه في 13 أغسطس/آب، تم استدعاء هؤلاء الناشطات لاستجوابهن من قبل الأمن في طهران، حيث احتُجزن طوال الليل. وفي 14 أغسطس، تم نقلهن إلى مكتب المدعي العام، حيث أصدر القاضي قراراً بإطلاق سراحهن بكفالة، لكنهن بقين تحت الاحتجاز، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم تم نقلهن جميعاً إلى سجن قرتشاك.

موضوع يهمك اعتقلت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة، عددا من الناشطات المطالبات بدخول النساء للملاعب والمعروفات بـ"فتيات الحرية"، من... السلطات الإيرانية تعتقل 6 ناشطات يطالبن بدخول النساء للملاعب إيران

وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي أن تُسجن المرأة الإيرانية ثانيةً لأن السلطات تتهمها بمحاولة سلمية لتحدي حظر مثير للسخرية يحرم النساء والفتيات من حقوق متساوية في حضور مباراة كرة قدم".

وأضافت: "يجب على إيران إطلاق سراح هؤلاء النساء فوراً ودون قيد أو شرط ورفع الحظر التمييزي على النساء لحضور المباريات الرياضية".

وكانت السلطات قد اعتقلت هؤلاء الفتيات خلال الأيام الماضية بتهمة انتهاك قانون حظر دخول النساء إلى الملاعب، بحسب موقع "إيران واير" الإخباري.

ومن بين المعتقلات زهراء خوشنافاز، الناشطة ضد الحظر المفروض، وفوروغ علائي، المصورة الصحافية البارزة، بالإضافة إلى ليلى ملكي وهدية مارفاستي.

وكانت خوشنافاز قد قالت في مقابلة سابقة مع شبكة "يورونيوز" إن "السلطات تتجاهل رغبات جزء كبير من المجتمع لمجرد أنها تخشى حدوث بعض المشاكل في المستقبل، ويتذرعون بأن البنية التحتية غير جاهزة لاستقبال النساء ولكنه قرار ظالم وقاسٍ".

أما المصورة الصحفية فوروغ علائي الفائزة بالجائزة الأولى لمسابقة " World Press Photo " لعام 2019 فتعرف بأعمالها التي توثق القمع ضد النساء في الملاعب الإيرانية.

تحذيرات الفيفا

وکان الاتحاد الدولي لکرة القدم "فيفا"ورئيسه جياني إنفانتينو، قد وجهوا تحذيرات للاتحاد الإيراني بالعقوبات إذا لم يتم السماح للنساء بالحضور في الملاعب.

وكان إنفانتينو قد حضر مباراة في ملعب آزادي (الحرية) في طهران في مارس 2018 حيث تم حينها اعتقال 35 امرأة حاولن حضور المباراة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كتب إنفانتينو إلى رئيس اتحاد كرة القدم الإيرانية مهدي تاج، طالب فيها الحكومة الإيرانية باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الحظر عن النساء لحضور تصفيات كأس العالم 2022.

وكان العديد من النساء والفتيات اللواتي يرغبن في حضور مباريات كرة القدم الكبرى في إيران يتنكرن بزي الرجال ونشر بعضهن العديد من المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار تحديهن للحظر.

وتقول "هيومان رايتس ووتش" إنه على مدى عقود، وضعت النساء الإيرانيات أنفسهن في الخطر لتوثيق اضطهادهن بما فيه حظر دخول الملاعب وهو إنكار لحقوق المرأة في أن تكون جزءاً من أنشطة الأماكن العامة والحيوية في البلد.

وأشارت المنظمة إلى فيلم "Offside" في عام 2006، للمخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي، الذي يصور معاناة نساء وفتيات مراهقات قُبض عليهن بسبب محاولتهن تشجيع فرقهن المفضلة.