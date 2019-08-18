صور أقمار صناعية تفضح إيران.. برنامج الصواريخ مجدداً

يبدو أن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي آخر بعد فشلها مرتين هذا العام في وضع قمر في المدار، على الرغم من الاتهامات الأميركية بأن برنامج طهران يساعدها على تطوير صواريخ باليستية.

موضوع يهمك قال مهدي رباني، مساعد شؤون العمليات في رئاسة الأركان الإيرانية، إن "إيران تزيد من مدى صواريخها كل يوم".ويأتي هذا التصريح... مسؤول عسكري إيراني: نزيد مدى صواريخنا كل يوم إيران

تظهر صور الأقمار الصناعية لـ"مركز الإمام الخميني للفضاء" في محافظة سمنان الإيرانية هذا الشهر نشاطاً متزايداً في الموقع، مع استمرار التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، بسبب اتفاق الأخيرة النووي المنهار مع القوى العالمية.

وتعلن إيران بشكل روتيني عن مثل هذه الإطلاقات بعد وقوعها، إلا أن هذا النشاط - إلى جانب تصريح مسؤول أنه سيتم تسليم قمر صناعي قريبا إلى وزارة الدفاع في البلاد- يشيران إلى أن المحاولة ستجرى قريباً.

وقال فابيان هينز، الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري بكاليفورنيا "قاعدة الإمام الخميني الفضائية عادة ما تكون هادئة تماماً. اطلعنا الآن على صور يمكنك من خلالها مشاهدة نشاط في مركز التجميع هذا وأن شئيا ما سيحدث في منصة (الإطلاق)".

وقال "إذا ما قرنت بينهما، فمن المحتمل جداً أن شيئا ما يجري".

وأشار هينز إلى أن صور الأقمار الصناعية للقاعدة، التي التقطت في 9 أغسطس تظهر النشاط في منشأة واحدة هناك. وقال إن هناك صورة أخرى لمنصة إطلاق في المنشأة تُظهر المياه التي يجري إخراجها وتجميعها، ومن المرجح أن يكون ذلك مؤشراً على قيام العمال بتهيئة الموقع لعملية إطلاق.