إيران تحذر أميركا من محاولة احتجاز الناقلة بمياه دولية

أعلنت الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنها حذرت الولايات المتحدة من محاولة احتجاز الناقلة الإيرانية في مياه دولية، ما قد تكون له عواقب وخيمة، بحسب تعبيرها.

موضوع يهمك رفضت حكومة جبل طارق، الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. فيما رفعت الناقلة... حكومة جبل طارق ترفض مذكرة أميركية باحتجاز الناقلة الإيرانية إيران

في التفاصيل، أصدرت مذكرة فيدرالية أميركية قبل أيام لضبط الناقلة وحمولتها بتهم تشمل انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وغسيل الأموال، إلا أن إيران من جهتها أكدت جاهزيتها لتوفير مرافقة عسكرية لناقلتها التي اتجهت نحو البحر المتوسط، حسب موقع "مارين ترافيك" لتعقب سفن النقل.

ومن المتوقع أن تتجه "غريس 1" إلى اليونان ثم إيطاليا، حسب مصدر، دون الكشف عن وجهة حمولتها، لكن مسار الناقلة عبر المتوسط يضعها في مسرح الأسطول الأميركي السادس الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له.