بالصور.. أسرة سعودية تبيع "شاه إيران" في مزاد بنيويورك

أقدمت أسرة سعودية على عرض نسخة تالفة من سيارة "مازيراتي جي تي 5000" النادرة والتي تسمى أيضا "شاه فارس" أي "شاه إيران" للبيع في مزاد بمدينة نيويورك الأميركية بسعر خيالي، حسب موقع مزادات "سوث بي" الأميركي - البريطاني في نيويورك.

وكان المواطن السعودي ربيع الربيعان، وهو من هواة السيارات، اشترى قبل ما يقارب 6 عقود سيارة "مازيراتي جي تي 5000" والتي أنتج منها 34 نسخة فقط. وبعد مرور سنوات تعطلت السيارة المصنوعة في عام 1961، فتركها الربيعان أمام بيته لعدة عقود وتآكلت السيارة نتيجة سنوات من الإهمال حتى كتب مالكها عليها بطلاء أزرق "تالف" آملا أن يتخلص منها.

ولكن كان مصير المازيراتي يختلف عما تمناه مالكها، فقد توفي قبلها وتركها إرثا ثمينا لأهله وأبنائه وهم عرضوها في مزاد "ساوث بي" الأميركي-البريطاني في مدينة نيويورك بسعر يتراوح بين نصف مليون و700 ألف دولار أميركي، ونظراً لتاريخ صنع السيارة من المتوقع أن تباع بسعر أعلى بكثير.

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وكانت شركة "مازيراتي" الإيطالية قد أهدت أول سيارة من سلسلة "مازيراتي 103" لشاه إيران، محمد رضا بهلوي، الذي أطاح به الخميني في ثورة 1979، ولكن الشاه الإيراني كان مغرماً بـ"مازيراتي 3500"، فطلب من كبير مهندسي الشركة غوليو ألوري أن يصنع له نسخة بمحرك خفيف الوزن سعته 5 لترات ويدمج له نسخة من "مازيراتي 450S" مع "مازيراتي 3500G".

وقامت شركة "كاروزيريا تورنج سوبرليغيرا" المتخصصة في صناعة الهياكل لمازيراتي بإنتاج 34 نسخة "مازيراتي جي تي 5000 كوبيه "من الألمنيوم وأطلقت عليها اسم "شاه إيران".

وعرضت أول نسخة من السيارة الإيطالية النادرة الحاملة لاسم آخر شاهات في عام 1959 في صالة "dell'automobile di Torino" في مدينة تورينو في شمال غرب إيطاليا.