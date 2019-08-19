ظريف يستبعد محادثات مع أميركا حول اتفاق نووي جديد

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين، أن بلاده ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، لكن ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وكان ظريف يتحدث في فنلندا بعد لقاء وزير الشؤون الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الذي أعلن أن أوروبا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الاتفاق.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن "إيران ترغب في المحادثات" بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي وصلت إليها البلاد.

ووفقا لقناة "صوت أميركا"، فقد شدد ترمب، مساء الأحد، قبيل عودته من إجازته في نيوجرسي، على أن "إيران على الرغم من رغبتها في المحادثات، لا تعرف كيف تصل إلى هناك"، حسب تعبيره.

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ووصف الرئيس الأميركي، الإيرانيين بأنهم "شعب أبي جدا"، قائلا: "لكن اقتصادهم في حالة انهيار، التضخم بلغ النهاية، إنهم يتصرفون بشكل سيئ حقًا".

وأضاف ترمب: "يمكننا أن نفعل شيئًا سريعًا"، مضيفا "إنهم لا يبيعون النفط، أي أن عقوباتنا جعلتهم يبيعون نفطا أقل بكثير مما اعتقدنا، إنه يشبه التقطير، ولذا يريدون بجد عقد صفقة".

وكرر الرئيس ترمب مواقفه السابقة التي تؤكد سعي واشنطن لجولة جديدة من المحادثات مع طهران، بينما يتأثر اقتصاد النظام الإيراني بفعل مرحلتين من العقوبات عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، حيث استهدفت النظام المصرفي الإيراني وصادرات النفط وصناعة البتروكيماويات.