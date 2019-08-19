ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية

أفادت بيانات الناقلة الإيرانية (غريس 1)، فجر الاثنين، أن الناقلة غيرت وجهتها إلى جزيرة كالاماتا اليونانية.

وكانت بيانات الناقلة أظهرت أنها غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.



وغادرت الناقلة المحتجزة في جبل طارق منذ 4 تموز/يوليو سواحل جبل طارق متجهة جنوباً، بعد رفض سلطات المنطقة البريطانية طلباً أميركياً لاحتجاز الناقلة مجدّداً بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

من جهتها لم تؤكّد سلطات جبل طارق في الحال إبحار الناقلة بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وهي المرة الثانية التي ترفض فيها سلطات جبل طارق طلب المساعدة الأميركية في إطار هذه الأزمة القائمة بين واشنطن وطهران ولندن.

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وفي وقت سابق، رفضت حكومة جبل طارق، الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. فيما رفعت الناقلة الإيرانية علم بلادها، وأصبحت تحمل اسما جديدا على جانبها.

وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.

وأوضح البيان أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لتجميد الناقلة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران.

وأعلن السفير الإيراني في لندن أن ناقلة النفط الإيرانية ستغادر ميناء جبل طارق مساء الأحد.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق خلال يوليو/تموز للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى سوريا، حليفة طهران الوثيقة، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.