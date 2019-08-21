طهران: ناقلة نفط إيرانية تعرضت لعطل فني بالبحر الأحمر

قالت طهران، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لعطل فني بالبحر الأحمر، لكن وضعها آمن وطاقمها سليم.

وأفاد مراسل العربية أن سفينة النفط الإيرانية "HELM"، تعرضت لخلل فني منذ صباح يوم أمس في مياه البحر الأحمر.

وأكدت مصادر لـ "العربية" أن السفينة الإيرانية لم تطلب نداء استغاثة من الدول القريبة، رغم مضيها يوما كاملا في عرض البحر دون تحرك.

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وفي سياق متصل ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن شركة شحن إيرانية تستأجر في الوقت الحالي الناقلة "أدريان داريا" التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق.

وقالت الوكالة: "تجدر الإشارة إلى أن السفينة غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا بعد الاحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة لروسيا وتستأجرها حالياً شركة شحن إيرانية".

يذكر أن الولايات المتحدة، أصدرت الجمعة، أمراً باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأميركية.