احتجاجات الإيرانيين ضد ظريف تمتد إلى النرويج

تواصلت الخميس مظاهرات الجاليات الإيرانية في الدول الاسكندنافية ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك بعد يومين من احتجاجات أدت إلى اعتقالات وجرحى في العاصمة السويدية ستوكهولم وقبلها مظاهرات ضده في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وتداول ناشطون إيرانيون صوراً ومقاطع تظهر تجمع العشرات أمام مكتب رئيسة الوزراء النرويجية في مدينة أوسلو، وطالبوا بقطع العلاقات مع النظام الإيراني والضغط على طهران لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودعم احتجاجات الشعب الإيراني.

وأظهر أحد المقاطع المتظاهرين وهم يتجمعون تحت المطر ويهتفون "ظريف إرهابي".

والتقى ظريف رئيسة وزراء النرويج، إيرينا سولبيرغ، في محطته الثالثة من زيارته الحالية للدول الاسكندنافية، ومن المقرر أن يغادر مساء الخميس متجهاً إلى باريس لإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان.

وكانت زيارة ظريف إلى السويد يومي الثلاثاء والأربعاء، شهدت مظاهرات حاشدة من قبل المعارضين الإيرانيين حيث اعتقلت شرطة العاصمة ستوكهولم 3 أشخاص.

كما أصيب 3 أشخاص بجروح بعد ما منع الشرطة محاولة المحتجين للاقتراب من مكان انعقاد ندوة لظريف، حيث أعلنت السلطات أن 62 شخصاً تم إبعادهم من مكان المظاهرة، بعد حدوث اضطرابات عندما زار الوزير الإيراني منطقة سولنا وسط العاصمة.