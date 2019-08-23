أميركا: سنفرض عقوبات قوية على مساعدي الناقلة الإيرانية

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" (وقد تحول اسمها إلى "أدريان داريا") التي تبحر في البحر المتوسط والتي تريد واشنطن مصادرتها.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: "تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأميركية بكل قوة".

موضوع يهمك ذكر التلفزيون السويدي، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر بوزارة الخارجية السويدية أن ستوكهولم حصلت على "مؤشرات قوية للغاية"... تلفزيون سويدي: إيران قد تفرج عن الناقلة البريطانية قريباً إيران

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة "أدريان داريا" كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

وحذر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل‭‭ ‬‬بشكل مباشر أو غير مباشر‭‭ ‬‬مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".

وكان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

فور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أميركية بمصادرتها لأسباب مختلفة لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

نحو مرفأ كالاماتا

وكانت الناقلة التي تحمل 130 ألف طن من النفط الخام أعلنت في وقت سابق أنها متجهة إلى مرفأ كالاماتا في جنوب شبه جزيرة المورة اليونانية.

لكن مساعد وزير الخارجية اليوناني ميلتيادس فارفيتسيوتيس أعلن الأربعاء أنها "غير قادرة على الرسو في مرفأ يوناني بسبب حجمها الكبير".

وأضاف فارفيتسيوتيس في حديث إلى التلفزيون اليوناني "أنتينا": "في حال دخلت الناقلة المياه اليونانية لن تكون قادرة على الرسو إلا في عرض البحر وعندها سنقوم بدراسة الوضع".

وتابع أن أثينا "لا ترغب بأي حال من الأحوال بتسهيل نقل النفط إلى سوريا"، مضيفا أن السلطات اليونانية "تعرضت لضغوط" من الولايات المتحدة.

وحسب موقع "مارين ترافيك" على الإنترنت فإن الناقلة كانت الخميس موجودة قبالة مدينة سكيكدة شرق الجزائر.

وجهة بديلة

وأفاد عدد من الخبراء اليونانيين رداً على "فرانس برس" أن الناقلة قد تكون تسعى لنقل شحنتها من النفط الخام الى ناقلات صغيرة، وهذا يحصل عادة في المياه الدولية قرب اليونان أو قبرص أو مالطا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قبرص قد تكون "وجهة بديلة"، موضحةً أن الناقلة حاليا بحاجة للتزود بالوقود.

لكن الصحيفة نقلت عن خبراء في هذا المجال أن قبرص ليست مستعدة لتقديم العون للناقلة الإيرانية.