ظريف: من غير الممكن إعادة التفاوض على النووي

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء (إيلنا) عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله، إنه أجرى اليوم الجمعة محادثات "مثمرة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضاف أنه من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وقال ظريف "قدمت لنا فرنسا مقترحات، وقدمنا مقترحات عن كيفية تنفيذ (الاتفاق النووي) والخطوات التي ينبغي للجانبين اتخاذها".

وتابع: "المحادثات كانت طيبة ومثمرة، والأمر بالقطع يعتمد على كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته داخل (الاتفاق النووي)، وأيضا الالتزامات التي قطعها بعد خروج أميركا".

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في الأثناء، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى فرنسا، وطالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإیراني المطالبة بإسقاط النظام.

وتظهر المقاطع التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، المتظاهرين وهم يهتفون بشعارات مثل "لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني".