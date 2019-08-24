الحرس الثوري: إيران اختبرت صاروخاً جديداً

نقلت وكالة تسنيم للأنباء السبت عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخاً جديداً.

وقال سلامي "بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة".

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ولم يكشف سلامي أي تفاصيل عن نوعية الصاروخ أو اختباره، لكن تصريحاته تأتي بعد أقل من أسبوع من تقرير لشبكة "سي إن إن " التلفزيونية نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين أن صورا سرية تظهر بأن إيران ستطلق صاروخًا خلال الأيام المقبلة، يحمل أقمارا صناعية.

وكانت إيران قد فشلت في تجربتين سابقتين لإطلاق قمرين صناعيين بواسطة صاروخين بعيدي المدى في غضون دقائق، وذلك في 15 يناير/كانون الثاني و5 فبراير/شباط الماضيين.

وذكرت تقارير أميركية حينها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفذت برنامجاً سرياً لتعطيل اختبارات الصواريخ الإيرانية.

وكان نائب وزير الدفاع الإيراني، قاسم تقي زاده، قال في تصريحات الجمعة، إن بلاده تخفي صواريخ عالية الدقة لم تكشف عنها ويجرى اختبارها حاليا لتكون قادرة على مفاجأة "أعدائها"، حسب تعبيره.

وتقول واشنطن إن طهران تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 2231 بتطوير صواريخها واختباراتها الباليستية حيث ينص الأممي على تجميد إيران تطوير واختبار الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمدة 8 سنوات.

تصاعد التوتر الأميركي الإيراني

يأتي هذا التصريح وسط تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن بعض الدول الأوروبية، كما يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى فرنسا، ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، بغية محاولة إنقاذ الاتفاق النووي.

وتسعى الدول الأوروبية جاهدة لإنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع في عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وذلك بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه العام الماضي وأعاد فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد إيران بالشلل.