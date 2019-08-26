إيران: أرسلنا مدمرة لخليج عدن لحماية سفننا التجارية

أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، أن إيران أرسلت مدمرة وسفينة دعم تحمل مروحيات إلى خليج عدن "لتوفير الأمن لسفن إيران التجارية في المياه الدولية"، حسب تعبيره.

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، أن الفلسطينيين يرغبون بإبرام اتفاق سلام لاسيما في ظل أزمة التمويل.وأضاف في... ترمب: لا نبحث تغيير النظام في إيران وعليها وقف الإرهاب أميركا

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد أكد سياري أن المدمرة "سهند"، إلى جانب السفينة اللوجستية وحاملة المروحيات "خارك"، تقومان حالياً بمهامهما في إطار الدورية البحرية الإيرانية الثالثة والستين، في المياه الحرة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الخليج العربي عقب تهديدات إيران للملاحة في مضيق هرمز والمياه الدولية.

وتعمل الولايات المتحدة على تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد هجمات في شهر يونيو على ناقلات النفط والاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني من قبل الحرس الثوري الإيراني في يوليو/تموز.