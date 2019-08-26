بولتون: لن نسمح للناقلة الإيرانية بتفريغ شحنتها

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الاثنين، إن هناك عزما على منع إيران من تمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار العالم، وخرق العقوبات الدولية.

All hands on deck in the campaign to stop Iran from funding terror, destabilizing the globe, and breaking international sanctions. The illicit oil heading to Turkey on the Adrian Darya 1 must not be allowed off-loaded in port or at sea. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019

وأضاف، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن شحنة النفط "غير المشروعة" المتجهة لتركيا على متن السفينة "أدريان داريا 1" يجب منع تفريغها سواء في الميناء أو في البحر.

وكانت الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1"، المعروفة سابقاً بـ"غريس 1"، والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، أعلنت مؤخراً أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، في وقت مبكر من صباح السبت الماضي.

موضوع يهمك وصف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة... خالد بن سلمان: العلاقة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة السعودية

إلا أنه يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظامAIS ، لذلك قد لا تكون تركيا هي وجهتها الحقيقية، بحسب ما أوضحت الوكالة.

واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.

من جهتها، حذرت الولايات المتحدة قبل أيام أي دولة من مساعدة الناقلة.