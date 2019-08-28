أميركا تعاقب شبكتين على صلة بحكومة وجيش إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألمنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.



وتأتي العقوبات في إطار حملة أميركية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، بسبب برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.