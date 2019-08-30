نتنياهو لماكرون: هذا أسوأ وقت لمحاورة إيران!

نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بعدم "محاورة" إيران التي تتهمها إسرائيل بأنها تحاول صنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.

وقال نتنياهو لماكرون خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الرئيس الفرنسي: "إنه وقت سيئ لمحاورة إيران"، قائلاً إن طهران "تكثف تحركاتها الحربية في المنطقة"، بحسب بيان رسمي إسرائيلي.

موضوع يهمك أعلنت وكالة الطاقة الذرية، الجمعة، أن إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب.وطالبت الوكالة طهران... الوكالة الذرية: إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي إيران

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى اجتماع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترمب. ويزداد التوتر بين البلدين بشكل مطرد منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الإيراني.

"صواريخ دقيقة"

واتهمت إسرائيل، الخميس، إيران بالسعي، من خلال وكيلها حزب الله اللبناني، إلى تصنيع صواريخ دقيقة يمكن أن تؤدي إلى "خسائر فادحة في الأرواح" على أراضيها، وفق تعبير الدولة العبرية.

وأضاف نتنياهو خلال حديثه مع ماكرون أن "أولئك الذين يوفرون المأوى للعدوان والأسلحة (الإيرانية) لن يكونوا بمنأى"، في إشارة إلى لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس صرح، الخميس، أن خطتهم هي "تحويل الصواريخ التافهة إلى صواريخ عالية الدقة"، مضيفاً أن حزب الله لديه الآن 130 ألف صاروخ في لبنان.

وتأتي هذه الاتهامات بعد هجوم بطائرات بدون طيار في نهاية هذا الأسبوع نسبه لبنان إلى إسرائيل في معقل حزب الله في بيروت، وبعد إطلاق الجيش اللبناني مساء الأربعاء النار على طائرات إسرائيلية بدون طيار.

وقد ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الطائرات المسيرة التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية كانت إسرائيلية واستهدفت منشآت إيرانية لإنتاج الوقود الضروري لصنع صواريخ دقيقة التوجيه.