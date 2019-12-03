روحاني: أميركا فرضت علينا عقوبات غير مسبوقة

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أميركا فرضت على إيران عقوبات غير مسبوقة ومارست ضغوطاً اقتصادية شديدة بهدف "تركيع" البلاد، بحسب وكالة أنباء إرنا.

وقال روحاني إن "الدعوات والرسائل الخاصة التي توجهها أميركا للتفاوض تختلف عما تعلنه والدول الأوروبية الوسيطة تعلم بذلك"، بحسب ما نقلته قناة "العالم" عن الرئيس الإيراني.

وجاءت تصريحات روحاني خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، موضحا أن الضغوط الاقتصادية تفاقمت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

واتهم الرئيس الإيراني، أميركا بمحاولة تركيع بلاده، ولكنه أشار إلى "تجاوز طهران للظروف الصعبة". وقال إن التنمية تتواصل في بلاده رغم الضغوط الأميركية.

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وأوضح أن السبيل الوحيد أمام الحكومة الإيرانية هو العمل على تقليص الآثار السلبية للعقوبات على الشعب الإيراني، على حد تعبيره.

وقال "لا يمكننا رفع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات عن الشعب الإيراني لكننا نسعى إلى تقليصها".