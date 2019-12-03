شاهد.. لحظة قنص عنصر أمن إيراني في اشتباكات بالأهواز

قتل عنصر أمن إيراني في تبادل إطلاق نار مع مواطن عربي من مدينة الفلاحية (شادكان) جنوب الأهواز.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية أن مواطناً من مدينة الفلاحية قام بتبادل إطلاق النار مع عنصر أمن فأرداه قتيلا كما جرح أحد الجنود أيضا.

وذكر شهود عيان أن المهاجم مواطن من أهالي الفلاحية وكان يشتكي من عنصر الأمن الذي كان يقوم بإيذائه بين الحين والآخر واليوم قام بتوقيف سيارته فقاما بتبادل إطلاق النار.

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وحسب الرواية التي تتداولها مواقع ناطقة بالفارسية أن المهاجم هاجم في البداية على أحد عناصر الأمن وأخذ سلاحه الناري تحت تهديده بالسلاح الأبيض فقتل عنصر الأمن ولكن يظهر في الفيديو أن عنصر الأمن هو الذي يبدأ بإطلاق النار فيرد عليه المهاجم ويقتله.

وذكرت مواقع إيرانية أن المهاجم جرح هو الآخر نتيجة تبادل إطلاق النار وتم اعتقاله ونقل إلى المستشفى.

وجاء في تقرير لقناة "شادكان نيوز" أن المهاجم لم يكن لوحده.

ويرى البعض بأن الحادث على علاقة بالأحداث الأخيرة في مدينة الفلاحية حيث كانت شهدت احتجاجات واسعة وسقط عدد من القتلى في المدينة.