روسيا تعلق العمل بمنشأة فوردو الإيرانية.. لأسباب تقنية

أعلنت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، الخميس، أنها علقت العمل في تجديد أحد المواقع في منشأة فوردو النووية الإيرانية لأسباب تتعلق بتوافق اليورانيوم.

وقالت وحدة تابعة للشركة في بيان: "لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في نفس الغرفة".

كما أضافت أنه من "المستحيل تقنيا" تنفيذ المشروع في هذا التوقيت.

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إلى ذلك، أوضحت الشركة الروسية أن الجانب الإيراني أُبلغ بالقرار.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت أكدت في الثامن من نوفمبر الماضي، أن إيران نقلت غاز اليورانيوم إلى منشأة فوردو.

وأعلنت إيران في الخامس من نوفمبر، البدء بتخصيب اليورانيوم إلى 5% في منشأة فوردو. وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمنشأتها النووية تحت الأرض في فوردو، مضيفا أن لدى بلاده قدرة رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة إذا لزم الأمر.

في المقابل، حذرت الخارجية الأميركية إيران من توسيع برنامجها النووي، وقال متحدث باسم الخارجية في حينه "ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو أو أي مكان آخر، عدا عن كونها محاولة واضحة للابتزاز النووي لن تؤدي سوى إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية". وأضاف "سنستمر في فرض أقصى الضغوط على النظام حتى يتخلى عن سلوكه المزعزع للاستقرار، بما في ذلك الأعمال الحساسة المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية"

