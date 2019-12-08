جندي إيراني يقتل 3 شرطيين في مركز أمني بجنوب البلاد

ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية أن جندياً أطلق النار على ثلاثة شرطيين فأرداهم قتلى في جنوب البلاد.

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وجاء في تقرير المنشور السبت أن الحادث وقع في قسم للشرطة بالقرب من مدينة بندر لنجة الساحلية على بعد حوالي 1000 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة طهران.

كما ورد أن الجندي اعتقل على الفور.

ولم يوضح التقرير الدافع وراء الهجوم أو رتبة رجال الشرطة القتلى، واكتفى بالقول إن القضية قيد التحقيق.

وسبق لوسائل الإعلام الإيرانية أن ذكرت مثل هذه الحوادث.

وفي عام 2017، أطلق جندي النار على نفسه بعدما قتل ثلاثة من رفاقه في جنوب إيران.

ويلقي خبراء باللوم على الغضب إزاء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عاماً فما فوق.