صور فضائية لأنفاق تبنيها إيران لتخزين الصواريخ في سوريا

كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية أن إيران تبني أنفاقاً في سوريا لتخزن "صواريخ وأسلحة متنوعة على نطاق واسع" وفقاً لما ورد الثلاثاء في تقرير بثته شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، وقالت فيه إنها حصلت على الصور التي تنشر "العربية.نت" أربعة منها، كما والمعلومات عن تلك الأنفاق، من مصادر استخباراتية غربية.

بعض الصور، والأولى منها بشكل خاص، التقطتها في 5 أكتوبر الماضي أقمار اصطناعية تابعة لشركة Image Sat International المعروفة بأحرف ISI اختصارا، وفيها تبدو عملية بناء نفق، بطول 122 وعرض 4.5 وعمق 4 أمتار، وبعد أسبوعين ظهرت سقيفة في صور أخرى، تم استخدامها لإخفاء مدخله.

كما ظهرت كميات كبيرة من النفايات والباقيات في الطرف الآخر من النفق، مع استمرار الحفر لإكمال النفق الذي تعتقد المصادر الاستخباراتية الغربية أنه لتخزين الصواريخ والأسلحة في هيكل من المنشآت تحت الأرضية داخل "قاعدة الإمام علي" العسكرية في الشرق السوري، أي تقريبا عند الحدود مع العراق.

واتضح من الصور أيضا "بحسب تقييم قامت به مصادر استخباراتية غربية عدة، أن بناء النفق أصبح في مراحله النهائية، وسيصبح قيد التشغيل قريبا" وفقا لما ذكرته "فوكس نيوز" التي أعادت الذاكرة في تقريرها الثلاثاء، إلى تقرير آخر بثته في مايو الماضي، وأشارت إليه "العربية.نت" ذلك الوقت، وذكرت فيه أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي غير بعيد عن المجمع الجديد في سوريا، حيث عبرت "المصادر" عن قلقها من إمكانية نقل القوات والأسلحة الإيرانية بسهولة إلى "قاعدة الإمام علي" العسكرية، باستخدام معبر "أبو كمال" مع العراق.

ويأتي اكتشاف بناء النفق بعد أن أشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قبل أسبوع، إلى أن إيران تنقل سرا مئات الصواريخ قصيرة المدى إلى العراق "معظمها قادرة على ضرب إسرائيل والسعودية والقوات الأميركية في المنطقة" بحسب معلومات الصحيفة المستندة أيضا إلى مصادر استخباراتية.