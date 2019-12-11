إيران ترفض دعوة ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما

رفضت إيران الأربعاء دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما طهران منذ يونيو/حزيران الماضي، معتبرةً ذلك "تدخلاً في شؤونها".

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "الحكومة والقضاء في إيران لا يأخذان النصيحة من الآخرين.. التدخل في شؤون دولتنا غير مقبول".

وكان ماكرون قد طلب الثلاثاء بالإفراج فوراً عن الفرنسيين فاريبا عادلخاه ورولان مارشال من السجن في إيران.

موضوع يهمك اعترف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني في تصريحات للتلفزيون الإيراني، الأربعاء، بحدوث ما عرفت بـ "مجزرة معشور"... إيران تعترف بـ"مجزرة معشور" جنوب الأهواز إيران

من جهته، أحال القضاء الإيراني إلى محكمة في طهران طلب إفراج بكفالة عن الأكاديميين الفرنسيين، كما ذكرت الأربعاء وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية.

وتحتجز إيران منذ ستة أشهر العالمة الفرنسية-الإيرانية في مجال الإنتروبولوجيا فاريبا عدلخاه، المختصة بالمذهب الشيعي ومديرة الأبحاث في "مركز الأبحاث الدولية" في جامعة سيانس بو بباريس، وزميلها رولان مارشال المختص بالقرن الإفريقي والباحث في المؤسسة نفسها. ويُتهم الباحثان بـ"التجسس ضد الأمن القومي" الإيراني.

وذكرت "إسنا" نقلاً عن محاميهما سعيد دهقان أن قاضياً وافق على طلب إفراج بكفالة قُدم عن كلا الباحثين، لكن النيابة العامة طلبت استئناف القرار.

وأعلن دهقان وفق الوكالة أن "كفالة موكلي قد حددت ووافق القاضي على الإفراج عنهما بكفالة". لكن النيابة العامة "طعنت بالقرار"، وسيرفع طلب الإفراج بكفالة "إلى محكمة مختصة" بتسوية هذا النوع من القضايا، "هي في هذه الحالة المحكمة الثورية" في طهران، وفق المحامي.

واتهمت إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها باريس بـ"تدخل غير مقبول" في شؤونها الداخلية بعدما حاولت فرنسا التواصل مع عدلخاه.

ودعا زملاء لعدلخاه ومارشال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي فرنسا إلى تعليق أي تعاون علمي وجامعي مع إيران كشكل من أشكال الاحتجاج.

وأطلقت بلدية باريس الثلاثاء حملة دعم للأكاديميين اللذين رفعت صورهما أمام قصر البلدية.

وأفرِج السبت عن الباحث الأميركي المسجون في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات شيوي وانغ، مقابل إطلاق سراح العالم الإيراني المختص بالخلايا الجذعية مسعود سليماني الذي كان محتجزاَ في الولايات المتحدة منذ عام 2018.

وأيد القضاء الفرنسي في أيار/مايو ترحيل المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد إلى الولايات المتحدة، والذي تتهمه واشنطن بمحاولة تهريب مواد يشتبه استخدامها لأغراض عسكرية إلى إيران، في خرق للعقوبات الأميركية على هذا البلد.

ورفض القضاء الفرنسي حتى الآن طلبات لإطلاق سراح روح الله نجاد.