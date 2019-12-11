بومبيو يعلن فرض عقوبات جديدة على كيانات وشركات إيرانية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات إيرانية.

وأكد بومبيو في إفادة للصحافيين بمقر الخارجية الأميركية، أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية. وأضاف بومبيو: "سنعاقب الشركات التي ستتعاون مع إيران".

وقال إن العقوبات ستفرض على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني.

وأضاف بومبيو أن هناك عقوبات على طيران "ماهان" الإيراني لدورها في أسلحة الدمار الشامل، مشدداً على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.

وطالب وزير الخارجية الأميركي كل الدول بممارسة الضغط على إيران، وأضاف: "نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين".

وفي نفس السياق، قالت مراسلة "العربية" و"الحدث" في واشنطن إن شركات تشارك في نقل أجزاء صواريخ إيرانية خضعت للعقوبات الأميركية.

موضوع يهمك حذر قائد البحرية بالجيش الليبي، بأن لديه "أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا، بحسب ما نقل موقع "غريك... قائد البحرية الليبية: لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا المغرب العربي

وعن الأزمة الليبية، قال بومبيو: "جهودنا واضحة حول ليبيا ولا حل عسكريا للأزمة"، وأضاف: "نريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا".

وتطرق بومبيو للأزمة بالعراق وقال: "الشعب العراقي يريد بلاده مستقلة ذات سيادة".

أما عن الأزمة اللبنانية، قال وزير الخارجية الأميركي: "المسؤولية بيد الشعب اللبناني حول المطالبة بالسيادة والاستقلال عن القوى الخارجية".