ألمانيا عن احتجاجات إيران: "قمع عنيف".. والأخيرة ترد

دان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ما وصفه بالقمع العنيف وقتل المتظاهرين السلميين في إيران، وذلك رداً على سؤال أحد نواب البرلمان الألماني، الخميس، حول موقف الحكومة من قمع الاحتجاجات في إيران. وقال ماس إن "عدد القتلى غير معروف لكن يُخمن بالمئات".

في المقابل، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تصريحات ماس، واصفاً إياها بـ"غير المسؤولة وتعد تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد".

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كما زعم موسوي أن "الحكومة الإيرانية تستمع إلى آراء مواطنيها وتفرّق في التعامل بين الأعداء والعناصر المتورطة في قتل الأبرياء وحماتهم الأجانب، وبين الاحتجاجات"، وفق تعبيره.

يذكر أن ألمانيا كانت دعت في وقت سابق النظام الإيراني إلى احترام حق التظاهر السلمي، بينما دانت فرنسا القمع العنيف للمتظاهرين.

دعوات لتحقيقات شفافة وموثوقة

أما الاتحاد الأوروبي، فندد بقمع إيران الدموي للاحتجاجات، داعياً إلى "ضمان إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة لتوضيح عدد القتلى والاعتقالات وتوفير الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين ومساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين".

وبينما تشير الإحصائيات إلى مقتل أكثر من 200 متظاهر وجرح واعتقال الآلاف، ترجح مصادر المعارضة أن يكون عدد القتلى قد تجاوز الألف شخص وعدد المعتقلين بأكثر من 10 آلاف.

وكانت الحكومة الإيرانية قد اعترفت، الأربعاء الماضي، بحدوث ما عرفت بـ"مجزرة معشور" جنوب الأهواز، التي قتل فيها عشرات المتظاهرين السلميين، إلا أن مدير مكتب الرئيس حسن روحاني ادعى أن "مسلحين مجهولين هم من أطلقوا النار على المحتجين".

إلى ذلك قالت منظمات حقوقية، إن عشرات المتظاهرين العرب، قد يصل عددهم إلى 100، قتلوا برصاص قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني لدى قمع الاحتجاجات في معشور باستخدام الأسلحة الثقيلة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.