إيران تعمل بجد على شبكة وطنية بديلة عن الإنترنت العالمي

أعلن أبو الحسن فيروز آبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، أن المجلس أعطى وزير الاتصالات الإيراني مهلة ثلاثة أسابيع "كفرصة لتقديم خطة تكميلية لشبكة المعلومات الوطنية"، التي تريدها إيران بديلاً عن الإنترنت العالمية.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الخطة في غضون شهرين، وذلك كحل نهائي للإنترنت والسيطرة على المواقع وشبكات التواصل عقب خطة قطع الإنترنت التي جربتها خلال احتجاجات نوفمبر الماضي للتعتيم على القمع الدموي وقتل المتظاهرين السلميين.

وفيروز آبادي موضوع على قائمة العقوبات الأميركية بسبب دوره في القمع والحجب والتعتيم ومنع حرية تداول المعلومات مع مسؤولين آخرين بينهم مسؤولي هيئة الاذاعة والتلفزيون ووزير الاتصالات.

شبكة معلومات وطنية

وكان فيروز آبادي يتحدث في برنامج إخباري خاص مساء السبت، حيث أكد على "أننا لا نسعى إلى تقييد الإنترنت والحد منه" مضيفاً أن "الغرض من نشر الأخبار حول قطع الإنترنت بشكل واسع هو التشويش على نجاحات إيران في حقل هو شبكة المعلومات الوطنية" ، حسب تعبيره.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم تعزيز شبكة المعلومات الوطنية حتى "لا يحتاج الناس إلى إنترنت الخارج لتلبية احتياجاتهم".

وأكد روحاني أيضاً أن مرشد النظام علي خامنئي قد أصدر مؤخرًا أمرًا في هذا الصدد، وأن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني سوف يتابع تنفيذه.