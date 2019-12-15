حرق مزار ديني في إيران بعد سرقة محتوياته

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" بأن مجهولين قاموا بحرق مزار ديني بعد سرقة محتوياته وأشيائه الثمينة، ليلة البارحة في شيراز مركز محافظة فارس، جنوب إيران.

ووفقًا للتقرير، قام مجهولون بتخريب واسع في المزار المسمى "بنت الحسن" في منطقة بوابة كازرون في شيراز، والتي تعد واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في المدينة.

وذكرت "ارنا" أن هذا المزاد ينسب إلى إحدى بنات الحسن بن علي بن أبي طالب من المزارات الكثيرة التي تعود لأبناء أئمة الشيعة في إيران.

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ووفقًا لمسؤولي النظام الإيرياني، فقد تم كشف العديد من المزارات الدينية في فترة ما بعد الثورة عام 1979، حيث كان عددها محدودا في فترة الشاه لكنها وصلت إلى 11 ألف مزار خلال فترة النظام الحالي.

يذكر أن هناك جدلا مستمرا حول صحة الكثير من هذه المزارات والمقامات، حيث يتهم منتقدو نظام ولاية الفقيه المسؤولين ورجال الدين بالإنفاق على هذه الأماكن بهدف تضليل الناس والسيطرة عليهم وجني أموال التبرعات بهدف المشروع الثوري المذهبي للنظام الحاكم.