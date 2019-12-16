باحث أفرج عنه في إيران يدعو لإطلاق سجناء آخرين

قال باحث في جامعة برنستون، كان قد أطلق سراحه في إيران هذا الشهر بعد ثلاث سنوات في الأسر، اليوم الاثنين إن الإفراج عنه "هو انتصار للإنسانية والدبلوماسية بين الأمم والاختلافات السياسية".

وأضاف شيوي وانغ وزوجته، هوا كو، في بيان إلى أسوشيتدبرس أن الأسرة على ما يرام وأسعدها الدعم الذي تلقته. وقالا كذلك إن فرحتهما قللتها حقيقة وجود سجناء آخرين ما زالوا في إيران.

وتم الإفراج عن وانغ في السابع من ديسمبر/كانون الأول في إطار عملية لتبادل السجناء شهدت قيام الولايات المتحدة بإطلاق سراح عالم إيراني محتجز. وتعد هذه انفراجة دبلوماسية نادرة بين طهران وواشنطن بعد أشهر من التوترات.

وقال الزوجان في البيان: "نحث زعماء العالم على الوحدة والرحمة وإيجاد أرضية مشتركة من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في أسرع وقت ممكن". وأضافا "حيث توجد إرادة، يوجد سبيل".