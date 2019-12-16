منظمة: اعتقال 1000 قاصر بالأهواز أثناء الاحتجاجات

ذكرت "منظمة حقوق الإنسان الأهوازية" (اهرو) أن السلطات الإيرانية تحتجز حوالي 1000 شخص دون سن الـ18 في مركز الإصلاح والتأهيل في الأهواز، وذلك بعد اعتقالهم بمختلف مناطق الإقليم العربي خلال احتجاجات إيران في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها إن هؤلاء المعتقلين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و17 سنة، وبعضهم اعتقل مع ذويه أثناء الاحتجاجات السلمية. وقد تم نقلهم إلى مركز التأهيل قبل محاكمتهم.

وذكرت المنظمة أن السلطات أفرجت خلال الأيام الماضية عن أقل من 100 من هؤلاء المعتقلين، منهم بكفالات مالية، بينما تحتفظ بالبقية بتهم مختلفة منها تواجدهم بالقرب من التجمعات الاحتجاجية في وقت متأخر من الليلة أو المشاركة في المسيرات السلمية.

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إلى ذلك، قدّرت المنظمة عدد معتقلي الاحتجاجات في الإقليم بحوالي 2500 شخص. كما ذكرت أن 70 شخصاً قتلوا برصاص الأمن، معظمهم خلال مجزرة ارتكبتها قوات الأمن والحرس الثوري في بلدة الجراحي التابعة لمقاطعة معشور، جنوب إقليم الأهواز، والتي اعترفت السلطات الإيرانية بحدوثها دون أن تحدد عدد القتلى.

ونقلت المنظمة عن بعض عائلات المعتقلين تأكيدهم حدوث انتهاكات جسيمة وسط ظروف غذائية وصحية سيئة للغاية في المعتقلات، فضلاً عن تعذيب المعتقلين بهدف كسب اعترافات قسرية.

من جهتها، رفعت "منظمة العفو الدولية" حصيلة قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران إلى 304 قتلى حتى الآن بالإضافة لآلاف الجرحى، الذين وقعوا في الفترة ما بين 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية تشن حملة قمع وحشية عقب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث اعتقلت آلاف المحتجين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي.

من جهتها، تتحدث مصادر المعارضة عن أكثر من 1000 قتيل وأكثر من 12 ألف معتقل في جميع أنحاء إيران.