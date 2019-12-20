اليابان.. آبي يطلب من روحاني الالتزام بالاتفاق النووي

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتزام بتعهدات بلاده في الاتفاق النووي المبرم في 2015، مشيرا إلى أن اليابان ستبذل ما في وسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.



وأدلى آبي بهذه التصريحات في مستهل اجتماع مع روحاني في طوكيو.



ووقعت الولايات المتحدة وبلدان أخرى في 2015 على الاتفاق النووي الذي يلزم إيران بتقييد قدرات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها.



وانسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق في العام الماضي، وأعاد فرض عقوبات على طهران بهدف الضغط على اقتصادها عن طريق وقف مبيعاتها من النفط الخام. وكانت اليابان مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني على مدى أعوام قبل العقوبات.



وخلال اجتماعهما طلب روحاني من آبي التعاون مع الدول الأخرى للمساهمة في الإبقاء على الاتفاق النووي.