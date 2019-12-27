زلزال قرب منشأة بوشهر النووية في إيران.. ولا أضرار

ضرب زلزال إيران، الجمعة، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غربي البلاد، وفق مصادر متخصصة في مراقبة الزلازل، دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال الذي بلغت قوّته 5,1 درجة ضرب منطقة تقع 44 كلم جنوب شرقي مدينة برازجان، وعلى عمق 38 كلم.

كما ذكرت تقارير أن مركز الزلزال كان 45 كلم شرق منشأة بوشهر النووية

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وهزَّ الزلزال قرى قرب مدينة كالامه، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" شبه الرسمية، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

إلى ذلك، نقلت عن رئيس مركز الأزمات في المحافظة، جهانكير دهقاني، قوله إنه "بناء على تقييمات الهلال الأحمر والسلطات في المنطقة، لم تردنا أي معلومات بعد عن أضرار". وأضاف "قد تكون بعض الطرقات أغلقت في أجزاء من الجبل بسبب شدة الزلزال".

يذكر أن زلزالاً بقوة 5.8 درجة هز شمال غربي إيران، في الثامن من نوفمبر الماضي، وأدى لمقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

كما يشار إلى أن إيران تعد أحد أكثر بلدان العالم المعرضة للزلازل، حيث تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية. وفي 2003 ضرب زلزال شدته 6.6 درجة إقليم كرمان، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص وسوى مدينة بم الأثرية بالأرض.