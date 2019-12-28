فيديو.. قائد بالحرس الثوري "يؤدب" إيرانية وزوجها

نشرت سيدة إيرانية مقطعا يصور قيام ثلاثة رجال تبين أنهم مسؤولون بالشرطة والحرس الثوري وهم يقومون بالاعتداء عليها وزوجها في مطعم بسبب انزلاق وشاحها حين كانت تتناول العشاء رفقة زوجها في أحد المطاعم بالعاصمة الإيرانية طهران.

Woman filming said she was in #Iran restaurant when her scarf slipped off. Three agents walked in &threatened rest. owner that they'd shut him down & arrest her. They filming her so the woman started filming before one of them hit her in the face. Her husband reacted &was beaten. pic.twitter.com/RnTNMjP29Z — Iran News Wire (@IranNW) December 28, 2019

وأظهر المقطع قيام ثلاثة رجال بالاتصال والتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة حتى قامت هي بتصويرهم قبل أن يقوم أحدهم بضربها في وجهها.

إلى ذلك، أوضحت السيدة أن زوجها هاجم الشخص الذي قام بالاعتداء لكنه تعرض للضرب من قبل الرجال الثلاثة.

شكوى بلا جدوى

كما قالت إنها اتصلت بالشرطة لتقديم شكوى، لكن الضابط الذي حضر إلى المكان قال لها إن أحد هؤلاء الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر مسؤول في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهم ستكون بلا جدوى.

يذكر أن التضييق على النساء في إيران خلال السنوات الأخيرة ازداد بشكل كبير حيث قامت السلطات بتسيير دوريات تعتقل كل من لا تلتزم بالحجاب الكامل ما دفع بالعديد من الناشطات لإطلاق حملة لمناهضة الحجاب الإجباري، والتي قمعتها السلطات بشدة وزجت بعشرات النساء في السجن بسببه.