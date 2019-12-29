بعد إصابته بصاروخ في سوريا.. وفاة قائد ميليشيا لواء فاطميون

قتل قائد ميليشيا لواء "فاطميون" المكون من ميليشيات أفغانية في سوريا، محمد جعفر الحسيني، الملقب بـ"أبو زينب"، إثر إصابة خطيرة تعرض لها في سوريا قبل عامين بصاروخ، وفقاً لما أوردته وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

والتحق "محمد جعفر حسيني" (35 عاماً) بالقتال في سوريا إلى جانب الميليشيات الإيرانيية، قبل تشكيل "لواء فاطميون"، حيث انضم إلى اللواء منذ البداية.

وكان حسيني قبل التحاقه بلواء "فاطميون" من الناشطين في المجال الثقافي بين الميليشيات الأفغانية. كما لعب دوراً مؤثراً في تدريب وتجنيد الفقراء من الطلاب والشباب الأفغان في إيران من أجل القتال في مناطق الصراع التي أشعلتها إيران في سوريا والعراق وغيرهما.