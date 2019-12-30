الرئيس الإيراني: لم أستطع الوفاء بوعودي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه أطلق وعوداً انتخابية عندما كانت البلاد في حالة السلم، لكنه لم يستطع الوفاء بوعوده حاليا لأن البلاد في حالة حرب، حسب تعبيره.

وفقا لموقع الحكومة الإيرانية، أكد روحاني في كلمة، الاثنين، لدى زيارته معرضاً للصناعات البتروكيماوية في طهران، أن "من ينتقدون الحكومة يعلمون أن ظروفنا الحالية ليست كما هي قبل 3 سنوات، نحن في حالة حرب".

وأضاف: لسنا نحن من بدأ الحرب ولا اخترناها ولا حتى قدمنا الذرائع لها".

ورأى الرئيس الإيراني أن سياسة الضغوط الأميركية القصوى لن تنجح، مضيفا أن "العقوبات والضغوط سوف تنتهي، لأن أعداءنا أدركوا أنهم لا يستطيعون إجبارنا على الاستسلام"، حسب قوله.

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وذكر روحاني أن "الأعداء بنوا حساباتهم على احتجاجات الشعب بعد 5 أو 6 أشهر من الضغوط، وتصوروا أن الناس سيخرجون إلى الشوارع مما يتسبب في أعمال شغب واضطرابات، وظنوا أن الشعب سيطالب بتواجد الأجانب والأعداء، وأنه سيفرش السجادة الحمراء لهم".

وذهب الرئيس الإيراني إلى أن "الشعب حدد مساره وعرف الصديق من العدو"، دون الإشارة إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.